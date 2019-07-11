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Bursa'da dilendirici operasyonu

6 çocuğuna dilencilik yaptırdığı belirlenen kadının üzerinden çıkan para, zabıta ve polisi şok etti. Kadının üzerinde 18 bin lira bulundu.

İHA | 11.07.2019 - 11:37..
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Bursa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı’nın sivil ekipleri, 6 çocuğunu dilendiren ve kendisi de dilencilik yapan Hatice E. isimli kadını takibe aldı.

Kültürpark içindeki çay bahçeleri ile İpekiş trafik ışıklarında dilendirilen 6 çocuğun, topladıkları paraları 41 yaşındaki Hatice E.’ye verdiği belirlendi.

18 BİN LİRA PARAYI GÖRÜNCE ŞOK OLDULAR

Kendisi de dilencilik yapan Hatice E., sivil ekipler tarafından Kültürpark’ta gözaltına alındı. Zabıta karakolunda yapılan üst aramasında 18 bin 205 lira 35 kuruş para çıktı. Savcılığın talimatıyla paralara el konulurken, çocuklar ve Hatice E. hakkında yasal işlem başlatıldı.

Bursa'da dilendirici operasyonu

"PARA VERMEYİN" UYARISI

Hatice E.’ye ise Kabahatlar Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı.
Zabıta ekipleri, dilenen kişilerle trafik ışıklarında para toplayan ve halkı rahatsız eden kişilere kesinlikle izin verilmeyeceğini ifade ederken, bu kişilere para verilmemesi gerektiğini belirttiler.

Bursa'da dilendirici operasyonu

Bursa'da dilendirici operasyonu

Bursa'da dilendirici operasyonu

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