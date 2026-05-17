Bursa'da kereste doğrama imalathanesinde kaza: Elini makinaya kaptırdı
İnegöl ilçesinde faaliyet gösteren bir kereste doğrama imalathanesinde meydana gelen iş kazasında, bir işçi bileğinden yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Şipali Mahallesi’nde bulunan kereste doğrama imalathanesinde, feci bir kaza meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre işçi Süleyman T. (61), bıçkının bakımını yaptığı sırada elini testere kısmına kaptırdı.
KANLAR İÇERİSİNDE KALDI
Bileğinden yaralanan işçi, kanlar içerisinde kaldı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Burada tedavi altına alınan yaralı, daha sonra ambulansla Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)