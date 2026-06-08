Bursa'da dükkan sahibini şoke eden hırsızlık: O anlar kamerada

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Haşim İşcan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında şaşkınlık yaratan bir seri hırsızlık olayı yaşandı.

Yaklaşık 10 gündür aynı dükkana gelen hırsız, yanında getirdiği kadın kıyafetlerini giyip, peruğunu taktı.

KIYAFETLERİNİ DEĞİŞTİRİP BÖLGEDEN UZAKLAŞTI

Çaldığı eşyalarla beraber dükkanın yanındaki boşluğa geçen hırsız, burada üzerini değiştirdi.

O anlar saniye saniye iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

"HER GÜN FARKLI KIYAFETLERLE GELMEYE BAŞLADI"

Yaşanan hırsızlık sonrası konuşan dükkan sahibi Bekir Yetişen, şunları söyledi:

"Bursa'da züccaciye üzerine faaliyet göstermekte olan çok şubeli mağaza işletmekteyiz. Son 10 gündür mağazamıza garip bir hırsız dadandı.

Her gün düzenli olarak geliyor, son zamanlarda sanırım psikolojisi biraz bozuk. Her gün farklı kıyafetlerle gelmeye başladı.

"ESKİDEN HIRSIZLAR DAHA EDEPLİYDİ"

Dün gece pembe şort, sarı perukla kadın kılığında geldi. Daha önceden de böyle olaylar oluyordu.

Eskiden hırsızlar daha edepliydi. Farklı olaylarla karşılaşmaktayız, hırsızın bir an önce yakalanmasını istiyoruz."