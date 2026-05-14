Bursa'da 'dur' ihtarına uymayan kadın sürücüye 550 bin TL ceza

Bursa'da İnegöl ilçesinde gece saat 21.30 sıralarında Turgutalp Mahallesi’nde devriye görevindeki polis ekipleri, şüphelendikleri 16 BJE 566 plakalı otomobili durdurmak istedi.

POLİSTEN KAÇTI, YAKALANDI

Sürücü Meltem İ., polisin ‘dur’ ihtarına uymayarak kaçmaya başladı.

Yaklaşık 5 kilometre süren kovalamaca sırasında kaçan otomobil, park halindeki 16 ALT 003 plakalı otomobile çarptı. Kazanın ardından sürücü polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

KADIN SÜRÜCÜYE 550 BİN TL CEZA

Yapılan incelemede Meltem İ.’ye, ‘dur ihtarına uymamaktan 200 bin TL, ‘alkolmetreyi üflemeyi reddetmek’ten 150 bin TL ve ‘ehliyetsiz araç kullanmaktan 200 bin TL olmak üzere toplam 550 bin TL idari para cezası uygulandı.

Otomobil ise 60 gün süreyle trafikten men edildi. Sürücü, işlemleri için emniyete götürüldü.