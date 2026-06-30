Bursa'da elektrik direğine çarpan sürücüye yardım etmek isteyen kişi akıma kapılarak can verdi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde meydana gelen trafik kazası faciayla sonuçlandı.

İlçeye bağlı Çepni Mahallesi Düzbağlar mevkisinde Onur Uslu yönetimindeki 16 AJF 701 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle direk devrilirken, mahalleye enerji sağlayan yüksek gerilim hattı koparak yola savruldu.

KAZAYI GÖRÜNCE YARDIM İÇİN KOŞTU

Kazayı gören Furkan Alan, 16 BYU 207 plakalı aracıyla seyir halindeyken durup yardım etmek istedi. Olay yerine yürüyerek giden ve aynı anda 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayan Alan, yerde bulunan ve fark edemediği yüksek gerilim hattına temas etti.

AKIMA KAPILARAK OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Elektrik akımına kapılan Alan, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Kazada yaralanan sürücü Onur Uslu ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Mudanya Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Furkan Alan’ın cenazesi, savcılık incelemesinin ardından otopsi için hastane morguna götürülürken, jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.