Bursa'da erik hasadı, davul zurna ile yapıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde bu yıl erik hasadı adeta bir şenlik havasında başladı. Geçen yıl don nedeniyle büyük kayıp yaşayan üreticiler, bu sezon artan rekolteyle birlikte tarlalarda hem hasat yaptı hem de davul zurna eşliğinde eğlendi.

İznik Ovası’nda 11 bin dekar alanda yetiştirilen eriklerde verimin ciddi oranda artması, üreticilerin yüzünü güldürdü. İlk hasatla birlikte tarlalarda hem üretim hem de coşku bir arada yaşandı.

REKOLTE 4 KAT ARTTI, TARLADA ŞENLİK HAVASI OLUŞTU

Geçen sezon don olayları nedeniyle büyük kayıp yaşayan üreticiler, bu yıl uygun hava koşulları ve bol yağışın etkisiyle verimli bir dönem geçiriyor. Erik rekoltesinin geçen yıla göre yaklaşık 4 kat arttığı bildirildi.

Bolluk ve bereketin artmasıyla birlikte üreticiler, sezonun ilk hasadını davul zurna eşliğinde gerçekleştirdi. Tarlalarda oluşan renkli görüntüler bölge halkının da ilgisini çekti.

FİYATLAR VE PAZAR BEKLENTİSİ

Tarladan kilogramı yaklaşık 80 TL’ye alıcı bulan eriğin, pazarda 100 ile 120 TL arasında satılmasının beklendiği ifade edildi. Üreticiler, sezonun hem verim hem de gelir açısından olumlu geçmesini umut ediyor.

"REKOLTE ARTIŞI BİZİ MUTLU ETTİ"

Üreticilerden Mehmet Sevim, bu yılki verim artışının sevindirici olduğunu belirterek, “Rekolte 4 kat arttı, neredeyse tarlada göbek attıracak kadar bereketli bir sezon yaşıyoruz” dedi.

Üretici ve tüccar Cumhur Şansal Yalçın ise sezonun iyi başladığını ifade ederek tüm çiftçiler için bol kazanç temennisinde bulundu. Tüccar İbrahim Kayalı da hava koşullarının ürün kalitesini olumlu etkilediğini söyledi.

İZNİK OVASI’NDA GENİŞ ÜRETİM ALANI

Bölgenin önemli tarım merkezlerinden biri olan İznik Ovası’nda erik üretiminin geniş bir alana yayıldığı belirtiliyor. İznik Ziraat Odası yetkilileri, geçen yıl yaşanan don nedeniyle verimin yüzde 15 seviyelerine kadar düştüğünü hatırlatarak bu yılki artışın sektöre umut verdiğini ifade etti.

BEREKETİN GETİRDİĞİ COŞKU

Sezonun ilk hasadıyla birlikte hem üreticiler hem de tüccarlar için umutlu bir dönem başlarken, tarlada davul zurna eşliğinde yapılan kutlamalar bu yılki bereketin simgesi oldu. Bölge genelinde hasadın önümüzdeki günlerde hızlanması bekleniyor.