Bursa'da eşine göz kırptığı gerekçesiyle komşusunu öldürdü

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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi Yenidere Mahallesi Burmalı Sokak'ta, silahlı saldırı meydana geldi.

Yetiş Gönültaş, komşusu Y.D.’nin evine gitti.

Bir süre sonra eve diğer komşu Süleyman Köroğlu da geldi.

3 EL ATEŞ ETTİ

Köroğlu, burada daha önce eşine sözlü tacizde bulunup, göz kırptığı iddiasıyla Yetiş Gönültaş'a tabancayla 3 el ateş etti.

HAYATINI KAYBETTİ

Şüpheli kaçarken ihbarla adrese gelen sağlık ekipleri, kanlar içinde yatan Yetiş Gönültaş’ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gönültaş'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından otopsi işlemi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

SALDIRGAN YAKALANDI

Olayın ardından kaçan Süleyman Köroğlu, polis ekipleri tarafından suç aleti tabancayla birlikte yakalandı.

Köroğlu'nun ayrıca uyuşturucu madde kullanmaktan suç kaydının olduğu belirlendi.