Bursa'da eski eşinin evine molotof atan şahıs yakalandı
İnegöl ilçesinde eski eşinin yaşadığı evi, molotofkokteyli atarak kundaklamaya çalışan şahıs, polis ekiplerince gözaltına alınırken şüphelinin ifadesinin ardından adliyeye sevk edildiği öğrenildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde eski koca dehşeti...
Ferhat G., eski eşi Mukaddes U.'nun yaşadığı eve yanında getirdiği benzin dolu şişeyi ateşe vererek kırdığı mutfak camından içeri attı.
Şüpheli olayın ardından hızla kaçtı.
EVDE YANGIN ÇIKARTTI
Ev içerisine düşen yanıcı madde kısa sürede yangına neden oldu.
Yangın sırasında evde bulunan kombinin de patladığı öğrenildi.
EKİPLER MÜDAHALA ETTİ
Patlama ve yükselen alevleri gören mahalle sakinleri durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki dairelere sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
ŞÜPHELİ ESKİ KOCA GÖZALTINDA
Olayda yaralanan olmazken evde maddi hasar meydana geldi.
Polis ekipleri kaçan şüpheliyi, Ahmet Türkel Çevre Yolu üzerinde yürürken yakalayıp gözaltına aldı.
"BARIŞMA AŞAMASINDAYDIK"
Emniyetteki ifadesinde, "Barışma aşamasındaydık. İhanet ettiğini düşünerek bir anlık sinirle evini yakmak istedim" dediği öğrenilen şüpheli, sorgulamasının ardından adliyeye sevk edildi.
Şüphelinin üzerinde ayrıca ruhsatsız tüfek ele geçirildi.