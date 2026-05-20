Bursa'da evin duvarına giren cip kalorifer peteğini yerinden söktü
İnegöl ilçesinde otomobille çarpışan cip savrulup, bir evin duvarına vururken evin oturma odasındaki kalorifer peteğinin yerinden söküldüğü belirtildi.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir garip kaza...
Hastane Meydanı Sokak’ta seyreden Çiğdem Ü. yönetimindeki otomobil, Hacı Sadullah Sokak’ta seyir halindeki Mesut A.’nın kullandığı ciple çarpıştı.
DUVARA ÇARPIP KALORİFERİ SÖKTÜ
Çarpışma sonucu savrulan cip, yol kenarındaki evin duvarına çarptı.
Evin oturma odasının kalorifer peteğinin çarpmanın şiddetiyle yerinden söküldüğü, odadaki dolabın içindeki eşyaların da yere düştüğü belirtildi.
YARALANAN OLMADI
Öte yandan yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.
Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)