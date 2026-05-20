Bursa'da evin duvarına giren cip kalorifer peteğini yerinden söktü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir garip kaza...

Hastane Meydanı Sokak’ta seyreden Çiğdem Ü. yönetimindeki otomobil, Hacı Sadullah Sokak’ta seyir halindeki Mesut A.’nın kullandığı ciple çarpıştı.

DUVARA ÇARPIP KALORİFERİ SÖKTÜ

Çarpışma sonucu savrulan cip, yol kenarındaki evin duvarına çarptı.

Evin oturma odasının kalorifer peteğinin çarpmanın şiddetiyle yerinden söküldüğü, odadaki dolabın içindeki eşyaların da yere düştüğü belirtildi.

YARALANAN OLMADI

Öte yandan yaşanan kazada ölen ya da yaralanan olmadı.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.