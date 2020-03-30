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Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin, kış aylarında her yıl hizmete açtığı Ürünlü Erkek Barınma Evi'nde koronavirüs salgınına karşı tedbirler en üst düzeye çıkarıldı.

Haber Merkezi | 29.03.2020 - 13:30..
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Kimileri yıllarca baktıkları çocukları tarafından sokağa terk edilmiş, kimileri ise iflas ederek işini kaybetmiş.

Her biri farklı hayatların kahramanları olsa da onları bir araya getiren tek özellik, sıcak bir yuva özlemi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projelerinden biri olan Ürünlü’deki barınma evi, her yıl olduğu gibi bu yıl da parçalanmış hayatları sıcak bir yuvada buluşturdu.

Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

SÜREKLİ SAĞLIK KONTROLÜ VAR

Kapılarını 10 Ekim 2019’da açan barınma evinin konuklarına, üç öğün yemek, 24 saat sıcak su, sürekli sağlık kontrolü gibi imkânlar sunuluyor. Toplam 320 yatak kapasitesi bulunan barınma evinden bugüne kadar 727 kişi yararlanırken, halen 208 kişi barınma evinde konaklıyor.

Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

KORONA ALARMI

Çin’de ortaya çıkan, tüm dünyayı etkisi altına alan ve Türkiye’de de ölümlere yol açan koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek için kent genelinde tedbirleri en üst düzeye çıkaran Büyükşehir Belediyesi, aynı titizliği barınma evi sakinleri için de gösteriyor. İlk etapta virüsün gündeme geldiği andan itibaren barınma evine giriş çıkışlar yasaklandı. Daha önce istedikleri zaman gün içinde barınma evinden çıkıp akşamları dönen vatandaşlar için o uygulamaya da son verildi.

Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

MASKE DAĞITILDI, DÜZENLİ DEZENFEKTE İŞLEMİNE BAŞLANDI

Düzenli olarak ateş ölçümleri yapılan barınma evi sakinlerine maske dağıtılırken, yemekhane ve toplu kullanım alanlarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri söyleniyor. Bunun yanında yatakhaneler ve toplu kullanım alanları ekipler tarafından düzenli olarak dezenfekte edilirken, tüm koğuşların girişine de el dezenfektan aparatları takıldı.

Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

YENİ GELENLER İÇİN 14 GÜNLÜK KARANTİNA SÜRESİ VAR

Yine toplam 40 kişi kapasiteli karantina koğuşu hazırlanırken, barınma evinde kalmak için yeni gelenler, sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra bu karantina koğuşuna alınıyor ve 14 günün sorunsuz geçmesinin ardından diğer barınma evi sakinlerinin yanına alınıyor.

Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

“SÜRECİ BİRLİKTE AŞACAĞIZ”

Büyükşehir Belediyesi’nin en önemli sosyal sorumluluk projesi olan barınma evinin her yıl olduğu gibi 2019 yılı ekim ayı içinde kapılarını açtığını hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, dün olduğu gibi bugün de ihtiyaç sahibi mağdur vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Özellikle son zamanlarda dünyanın tek gündemi olan koronavirüs salgını nedeniyle barınma evinde bazı tedbirleri devreye aldıklarını hatırlatan Başkan Aktaş, “Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi olarak tüm canlıların yanında olmaya devam ediyoruz. Sahipsiz sokak hayvanlarımız için oluşturduğumuz mamamatiklerle, can dostlarımızın yanındayız. Yine kalacak yeri olmayan evsiz vatandaşlarımızın da bu süreci sağlıklı bir şekilde atlatabilmesi için her türlü tedbirimizi aldık. Gerek devletimizin gerek belediyelerimizin gerekse de bireysel olarak her bir vatandaşımızın alacağı tedbirlerle bu süreci hep birlikte en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum.” dedi.

Bursa’da evsizler, virüse karşı korunuyor

“BURADA GÜVENDEYİZ”

Sadece Bursa’dan değil, Türkiye’nin dört bir yanından sıcak bir yuva özlemiyle barınma evine gelen vatandaşlar ise kendilerine sağlanan imkanlardan oldukça memnun. Koronavirüsün ilk konuşulduğu andan itibaren kendilerine maske dağıtıldığını belirten barınma evi sakinleri, “Belediye ekipleri sürekli gelip, yatakhane, yemekhane gibi toplu alanları ilaçlıyorlar. Bizler de ellerimizi sabunla sürekli yıkıyoruz, birbirimize fazla yaklaşmıyoruz. Dışarıya çıkışlar zaten yasaklandı. Sağlık kontrollerimiz de düzenli olarak yapılıyor ve bugüne kadar bir sorun yaşanmadı. Biz burada kendimizi çok güvende hissediyoruz.” diyor.

Ürünlü Erkek Barınma Evi sakinleri, kendilerine bu imkanı sağlayan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etmeyi de ihmal etmiyor.

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