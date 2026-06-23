Bursa'da film gibi operasyon: 150 saatlik kamera kaydı ile hırsızlar yakalandı

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Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekipleri, Görükle ve Akçalar mahallelerinde meydana gelen araç hırsızlıklarının ardından geniş çaplı bir çalışma başlattı. Titizlikle yürütülen soruşturmada, şüphelilerin izine ulaşmak için onlarca kamera kaydı tek tek incelendi.

45 KAMERA, 150 SAATLİK GÖRÜNTÜ İNCELENDİ

Hırsızlık olaylarının ardından harekete geçen ekipler, şüphelilerin izlediği güzergâhları tespit edebilmek için toplam 45 farklı güvenlik kamerasını mercek altına aldı.

Yaklaşık 150 saatlik görüntü, polis ekipleri tarafından günler süren detaylı analizle incelendi.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Yapılan çalışmalar sonucunda araç hırsızlıklarını gerçekleştirdiği değerlendirilen E.Y. ve M.M. isimli iki şüpheli tespit edildi.

Şüphelilerin, Demirtaş Mahallesi’nde iki farklı adreste saklandıkları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

Adreslere düzenlenen operasyonla şüpheliler kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgusunda, çalınan araçları farklı noktalara gizledikleri ortaya çıktı.

Elde edilen bilgiler üzerine harekete geçen ekipler, çalınan 1 otomobil ve 2 motosikleti kısa sürede bularak sahiplerine teslim etti.

Araç sahipleri, uzun süren arama ve takip sürecinin ardından araçlarına yeniden kavuştu.

2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.Y. ve M.M., çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Polisin titiz çalışmasıyla sonuçlanan operasyon, kentteki araç sahiplerine de rahat bir nefes aldırdı.