Bursa'da gelinlikle gökyüzünde süzüldü, herkes damadı aradı

Bursa’da gökyüzünde gelinliğiyle süzülen bir kadını gören vatandaşlar, şaşkınlığını gizleyemedi. Beyaz gelinliğiyle metrelerce yüksekte yamaç paraşütü yapan kadını izleyenler, ilk anda sıra dışı bir düğün çekimi yapıldığını düşündü. İniş alanında toplanan vatandaşların aklındaki tek soru ise “Damat nerede?” oldu.

Ancak olayın perde arkası öğrenilince ortaya tebessüm ettiren bir hikâye çıktı. Gökyüzünde süzülen kişinin, 16 yıllık evli ve iki çocuk annesi Funda Çiçekçi olduğu ortaya çıktı.

YILLARDIR KURDUĞU HAYALİN PEŞİNDEN GİTTİ

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde yaşayan Funda Çiçekçi’nin uzun yıllardır gerçekleştirmek istediği sıra dışı bir hayali vardı: Gelinlik giyerek uçmak…

Bu hayalini ertelemek istemeyen Çiçekçi, özel olarak hazırladığı gelinliğiyle yamaç paraşütü yapmaya karar verdi. Hazırlıkların ardından havalanan Çiçekçi, Bursa semalarında adeta görsel şölen oluşturdu.

Gökyüzünde beyaz gelinliğiyle süzülen kadın, hem çevredeki vatandaşların hem de sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti. O anlar ise havadan görüntülendi.

VATANDAŞLAR DAMADI ARADI

Gelinliğiyle gökyüzünde süzülen kadını gören vatandaşlar, ilk etapta bir düğün organizasyonu ya da klip çekimi yapıldığını düşündü. İniş alanında toplanan bazı kişiler ise Çiçekçi’ye yaklaşarak damadın neden yanında olmadığını sordu.

Sorular karşısında gülümseyen Funda Çiçekçi, aslında yıllardır hayalini kurduğu uçuşu gerçekleştirdiğini anlatınca çevredekiler kısa süreli şaşkınlık yaşadı.

“TEKRAR EVLENDİĞİMİ SANANLAR OLDU”

Yaşadığı heyecanı anlatan Funda Çiçekçi, yıllardır içinde kalan hayalini gerçekleştirdiği için büyük mutluluk yaşadığını söyledi:

“Hep böyle bir hayalim vardı. Gelinlikle uçma hayali… Sonunda gerçekleştirdim ve çok mutluyum. Ama dikkat çekmek isterken beklediğimden çok daha fazla dikkat çektim. Beni arayanlar oldu, tekrar evlendiğimi düşünenler bile çıktı. Oysa hâlâ evliyim ve çok mutluyum.”

SOSYAL MEDYADA DA GÜNDEM OLDU

İki çocuk annesi kadının cesur uçuşu, kısa sürede sosyal medyada da ilgi gördü. Gelinlikle yapılan sıra dışı yamaç paraşütü uçuşu, kullanıcılar tarafından hem şaşkınlık hem de beğeniyle karşılandı.

Ortaya çıkan renkli görüntüler, izleyenlere hem heyecan hem de tebessüm dolu anlar yaşattı.