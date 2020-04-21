29 yaşındaki M.O., Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki çalıştığı iş yerinde geçirdiği kazanın ardından açtığı davayı kazanıp, 40 bin TL tazminat aldı.

M.O.'nun bir apartta birlikte yaşadığı sevgilisi E.B., kız arkadaşı S.G. ile parayı çalmak için plan yaptı. Başarılı olamayınca da 2 kız, S.E., F.Y. ve T.A. adlı erkek arkadaşlarından yardım istedi.

UYUMASINI BEKLEDİ

Yapılan plan doğrultusunda olay gecesi, M.O.'nun uyumasının ardından E.B., suç ortaklarını aradı. 4 kişi, gizlice eve girdi ancak tüm aramalarına rağmen parayı bulumadı.

Bursa'da genç kız, erkek arkadaşını gasbetmeye kalkıştı VİDEO

KAÇARAK, POLİSE SIĞINDI

Şüpheliler bunun üzerine, M.O.’yu uyandırıp, kafasına tabanca dayadı. E.B. ve arkadaşları, önce M.O.'nun cep telefonu ile cüzdanındaki 400 TL’yi aldı, daha sonra 40 bin TL'nin yerini sordu. M.O., paranın resepsiyonda olduğunu söyledi. Bunun üzerine gaspçılar, M.O. ile birlikte resepsiyona indi. Şüpheliler parayı ararken, M.O. kaçarak, polis sığındı.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Hemen çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri E.B. ile suç ortakları S.G. S.E. ,F.Y. ve T.A.'yı yakaladı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklanırken, T.A. serbest bırakıldı.