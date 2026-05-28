Bursa'da gölete giren genç boğuldu
Bursa'da arkadaşlarıyla birlikte serinlemek için sulama göletine giren 19 yaşındaki genç, boğularak yaşamını yitirdi.
Bursa'nın Büyükorhan ilçesine bağlı Aktaş Mahallesi'nde arkadaşlarıyla sulama göletine giren 19 yaşındaki Mustafa Çindan, bir süre sonra gözden kayboldu.
Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine jandarma, AFAD, dalgıç polisler ve sağlık ekipleri sevk edildi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Gölette arama yapan ekipler bir süre sonra gencin cansız bedenine ulaştı.
Cenaze, Büyükorhan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)