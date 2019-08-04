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Bursa'da hamak festivali yapıldı

Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü ‘Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla Bursa’da düzenlendi. Festival renkli görüntülere sahne oldu.

İHA | 04.08.2019 - 13:01..
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Dünyanın ilk ve tek Hamak Festivali’nin 3’üncüsü Bursa Balat Atatürk Ormanı’nda gerçekleştirildi.

2 gün süren festivalde stantlar açıldı, çeşitli oyunlar oynandı.

Bursa'da hamak festivali yapıldı

'TEMBELLİK HAKKINIZI KULLANIN'

İlk günün akşamında ünlü müzisyen Bülent Ortaçgil sahne aldı. Hamakla insan taşıma yarışması ise renkli görüntüler oluşturdu. Festivale gelen vatandaşlar ise keyifli bir hafta sonu geçirdiklerini belirtti. Bu yıl Tembellik hakkınızı kullanın’ sloganıyla gerçekleştirilen Hamak Festivali’ni organize eden Engin Çakır, festivalin güzel bir fikirle başladığını ifade etti.

Bursa'da hamak festivali yapıldı

"BİZİM İÇİN DUYGUSAL BİR TEMASI VAR"

Çakır, “Biz aslında piknik gibi bir şey organize edip, etrafta hamaklar olsun istiyorduk. Sonrasında baktık hamakla ilgili hiçbir şey yapılmamış. Hamak bizim için duygusal bir teması da var. Hepimizin aile pikniklerinde hamak olur. Hamakla ilgili insanların düşünceleri de hep olumludur. ‘Bu güzel fikir etrafında insanları bir araya getirebilir miyiz’ dedik ve bunu başardık. 3 yıldır yaptığımız etkinlik haline geldi ve yüzlerce, binlerce insan buraya gelerek tembellik yapıyorlar.” dedi.

Bursa'da hamak festivali yapıldı

HAMAK KÜLTÜRÜ TANINIYOR

Geçen yıl Sunay Akın’ı ağırladıklarını bu yıl da Bülent Ortaçgil ve Can Gox’u misafir edeceklerini dile getiren Çakır, “İnsanlar ormanın ortasında, doğal güzelliklerin içinde hamak kültürünü çok daha yakından tanıyorlar. Bunun bir başka güzel özelliği de dünyada ilk ve tek olmasıdır. Sloganımızda ‘Sallanırken, esne’ diyoruz. Her sene bunu farklı şekillerde insanların önüne çıkartıyoruz.” diye konuştu.

Bursa'da hamak festivali yapıldı

Bursa'da hamak festivali yapıldı

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