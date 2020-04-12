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Bursa'da hırsızlar pazarcının arabasını soydu

Bursa'da sokağa çıkma yasağını fırsat bilen hırsızlar, pazarcının aracından un, sirke ve bulgurları çaldı.

İHA |
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Bursa'da hırsızlar pazarcının arabasını soydu

Bursa Osmangazi'ye bağlı Fatih Mahallesi'nde, sokağa çıkma yasağını fırsat bilen 2 hırsız, Sedef Sokak üzerinde bir pazarcıya ait olduğu öğrenilen kamyonete hırsızlık yapmak için girdi.

MAHALLELİ FARKEDİNCE KAÇTILAR

Sebze ve meyve gibi pazar eşyalarının bulunduğu kamyonetten un, sirke ve bulgur paketlerini çalan hırsızlar, mahallelinin fark etmesi üzerine hızla bölgeden uzaklaştı.

Bursa'da hırsızlar pazarcının arabasını soydu

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Mahallelinin ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis, pazar kamyonetinde incelemelerde bulunduktan sonra 2 hırsızı yakalamak için çalışma başlattı.

Bursa'da hırsızlar pazarcının arabasını soydu

"UN, SİRKE, BULGUR ÇALMIŞLAR"

Hırsızları balkonda otururken fark ettiğini söyleyen bir mahalleli, "Biz evin balkonunda otururken kamyonete 2 kişinin girdiğini fark ettik. Bizi fark ettiklerinde hemen uzaklaşmaya çalıştılar. Daha sonra polise haber verdik. Arabadan un, sirke ve bulgur gibi ufak tefek eşyalar çalmışlar" diye konuştu.

Bursa'da hırsızlar pazarcının arabasını soydu

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