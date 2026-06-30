Bursa'da horoz dövüştürülen eve baskın: Bahis oynayan 50 kişiye 650 bin TL ceza

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bursa'da İnegöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde bir evde horoz dövüştürüldüğü ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler eve operasyon düzenledi.

BAHİS OYNAYAN 50 KİŞİYE 650 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

Evde yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 500 bin TL olan 15 horoz ele geçirildi.

Horoz dövüşü sırasında bahis oynadığı belirlenen 50 kişiye, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve ilgili mevzuat kapsamında toplam 650 bin TL idari para cezası uygulandı.

HOROZLAR KORUMA ALTINA ALINDI

Şüpheliler hakkında ayrıca adli işlem başlatıldı.

Operasyonda ele geçirilen dövüş horozları, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerine teslim edilerek koruma altına alındı.