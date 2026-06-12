Bursa'da hurdalıkta yangın

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Bursa'nın Osmangazi ilçesi Geçit Mahallesi Gündoğdu Sokak'taki hurdalıkta, saat 15.30 sıralarında yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

YANGININ ÇEVREYE SIÇRAMASI ENGELLENDİ

Ekipler alevleri söndürme çalışması başlatırken, yangının çevreye sıçramasını da engelledi.

DUMANLAR ŞEHRİN BİRÇOK İLÇESİNDEN GÖRÜLDÜ

Polisin güvenlik önlemleri aldığı yangın söndürme çalışmalarını Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü 12 araç, 5 tanker 2 kepçe ve 43 personel ile sürdürürken gökyüzüne yükselen dumanlar, şehrin birçok ilçesinden görüldü.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturmaya başlandı.