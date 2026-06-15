Bursa'da husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı

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Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan husumette kan aktı.

Aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateş sonucu karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Şüpheli Fırat Demirkıran kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ

Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

YAKALANDI

Olaydan sonra kaçan Fırat Demirkıran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.

Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.

TUTUKLANDI

Fırat Demirkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

OLAY ANI KAMERADA

Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay anının çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı.

Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran’ında geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.