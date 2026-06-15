Bursa'da husumetlisini vuran şüpheli tutuklandı
Osmangazi ilçesinde husumetlisi Oğulcan Dinç’i tabancayla karnından yaralayan Fırat Demirkıran, yakalandı. Olay sonrası mahkemeye sevk edilen 21 yaşındaki şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde yaşanan husumette kan aktı.
Aralarında husumet bulunan 2 kişi arasında çıkan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü.
Kavgada Oğulcan Dinç, tabancayla açılan ateş sonucu karnına isabet eden 2 kurşunla ağır yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDI
Şüpheli Fırat Demirkıran kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çekirge Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
POLİS PEŞİNE DÜŞTÜ
Polis ekipleri, olay yerinde yaptığı incelemede 1 tabanca ve çok sayıda boş kovan buldu.
Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
YAKALANDI
Olaydan sonra kaçan Fırat Demirkıran, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı.
Emniyete götürülen şüphelinin ilk ifadesinde Oğulcan Dinç ile aralarında eskiden kaynaklanan bir husumet bulunduğunu söylediği öğrenildi.
TUTUKLANDI
Fırat Demirkıran, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
OLAY ANI KAMERADA
Bölgede inceleme yapan polis ekipleri, olay anının çevredeki bir evin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerine ulaştı.
Görüntülerde ağır yaralanan Oğulcan Dinç'in ateş açtığı, Fırat Demirkıran’ında geri dönüp ardı ardına ateş edip, olay yerinden kaçtığı görüldü.