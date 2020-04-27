taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.9876
Euro
7.5684
Altın
1711.76
Borsa
101267.36
Gram Altın
384.609
Bitcoin
53508.29

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü

LPG yüklü tır, virajı alamayınca yan yattı, araçta sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerinde geniş çaplı güvenlik tedbiri alındı.

İHA |
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü

Bursa-İstanbul otoyolu Demirtaş viyadüğünde LPG yüklü 34 CHH 911 plakalı tır, sürücüsü Ramazan İ.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere çarptı sonra yan yatarak durabildi.

Kazada sürücü Ramazan İ. çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak ambulansla Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü

YOL ARAÇ TRAFİĞİNE KAPANDI

Tırın devrilmesi sonucu patlama riskine karşı polis ekipleri, çevrede geniş çaplı güvenlik tedbiri alarak, yolu araç trafiğine kapattı.

Bursa'da virajı alamayan LPG yüklü tır devrildi İZLE

İKİ LPG TANKERİ GAZI BOŞALTTI

Yan yatan LPG yüklü tırın boşaltılması için olay yerine iki adet LPG tankeri daha çağrıldı. Tankerdeki gaz boşaldıktan sonra çekici yardımı ile tırın enkazı, olay yerinden kaldırıldı.

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü

Trafik polisleri kazayla ilgili tahkikat başlattı.

Bursa'da iftar öncesi faciadan dönüldü

İlginizi Çekebilir
Kayseri'de kaldırımda otomobilin çarptığı yaya öldü
Kaldırıma çıkan otomobilin çarptığı yaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, otomobil sürücüsü gözaltına alındı.
Manisa'da 20 martı vuran avcıya 16 bin lira ceza
Manisa'da kaçak avlanarak martı vurduğu belirlenen bir kişiye, 16 bin 303 lira idari para cezası uygulandı.
Tabip Odası Başkanı ile Genel Sekreteri'ne 'korona' gözaltısı
Şanlıurfa Tabip Odası Başkanı Ömer Melik ve Genel Sekreter Osman Yüksekyayla, sosyal medya hesaplarından sahte koronavirüs verileri paylaştıkları gerekçesiyle gözaltına alındı.
Sokağa çıkan 20 yaş altı iki gence, 3 bin 600 lira ceza
Bursa'da polis ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında yasak olmasına rağmen sokağa çıkan 20 yaş altı 2 gence 3 bin 600’ar lira ceza kesti.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Nur Yerlitaş vefat etti
Nur Yerlitaş vefat etti
344
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
Ali Erbaş hakkında suç duyurusu
3014
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
182
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
Samsun'da Ferrari sahibi bin liralık yardıma başvurdu
381
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
İstanbullular İstiklal Caddesi'ne akın etti
316
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Barosu hakkında soruşturma başlatıldı
860
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
Şeyma Subaşı: Guido oruç tutuyor
352
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir