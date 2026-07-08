Bursa'da ihtarına uymayan alkollü sürücü: Sağa çekiyordum abi

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde sürücülerin alkollü araç kullanmasını önlemek amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürüyor.

İzmir Yolu Caddesi Odunluk mevkisinde gerçekleştirilen uygulama sırasında denetim noktasını gören 16 NRB 12 plakalı otomobilin sürücüsü, kontrol noktasından uzaklaşmak amacıyla yakındaki bir akaryakıt istasyonuna girdi.

POLİSİN 'DUR' İHTARINA UYMADI

Akaryakıt istasyonunda da polis ekipleriyle karşılaşan sürücüye "Dur" ihtarında bulunuldu. Ancak sürücü, uyarıya rağmen yeniden ana yola çıkarak uzaklaşmaya çalıştı.

Bunun üzerine trafik ekipleri çevredeki araç akışını kontrollü şekilde yavaşlatarak otomobilin önünü kesti. Kaçış girişimi böylece sonlandırılırken sürücü araçtan indirildi.

"SAĞA ÇEKİYORDUM ABİ"

Durdurulan sürücüye, polis komiseri tarafından "Neden kaçıyorsun?" sorusu yöneltildi. Sürücü ise, "Sağa çekiyordum abi." yanıtını verdi.

Trafik polisinin, "Burada durmuyorsun, orada durmuyorsun, ara yola giriyorsun, en son servis aracıyla önünü kesiyoruz, öyle duruyorsun." sözleri üzerine sürücü bu kez, "Abi vallahi görmedim." diyerek kendini savunmaya çalıştı.

0,68 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerinin yaptığı alkol kontrolünde sürücünün 0,68 promil alkollü olduğu belirlendi.

Denetim sırasında yapılan incelemelerde sürücünün daha önce de alkollü araç kullandığı gerekçesiyle sürücü belgesine el konulduğu öğrenildi.

450 BİN LİRA CEZA, ARAÇ OTOPARKA

Yapılan işlemler sonucunda sürücüye çeşitli trafik ihlalleri kapsamında dört ayrı maddeden toplam 450 bin lira idari para cezası uygulandı.

Ayrıca otomobil, yasal işlemler kapsamında 60 gün süreyle otoparka çekildi.