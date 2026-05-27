Bursa’da jandarmadan sürücülere bayram sürprizi

Bursa’da bayram yoğunluğunun yaşandığı yollarda yapılan trafik denetimleri bu kez alışılmışın dışında görüntülere sahne oldu.

Jandarma ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilgilendirirken aynı zamanda bayramın ruhuna uygun şekilde ikramlarda bulundu.

YOĞUN GÜZERGAHLARDA SIKI DENETİM

Bursa İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı İznik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İznik–Yenişehir yolu başta olmak üzere yoğun güzergâhlarda denetim gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında çok sayıda araç durdurularak sürücü ve yolcular kontrol edildi.

Ekipler, emniyet kemeri kullanımı, hız sınırlarına uyulması ve dikkatli sürüş konularında vatandaşlara uyarılarda bulundu.

CEZA YERİNE BAYRAM TADINDA UYGULAMA

Denetimler sırasında sürücülere ceza yerine çikolata ve kolonya ikram eden jandarma ekipleri, vatandaşların bayramını da kutladı. Beklemedikleri bu sürprizle karşılaşan sürücüler, uygulamadan memnun kaldıklarını ifade ederek ekiplere teşekkür etti.

ÇOCUKLARA BOYAMA KİTABI HEDİYE EDİLDİ

Bayram tatili boyunca devam edecek denetimlerde, araçlarda bulunan çocuklara da boyama kitabı hediye edildi. Ekiplerin hem güvenlik hem de sosyal yönü öne çıkaran yaklaşımı, yolculardan takdir topladı.