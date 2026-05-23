Bursa'da kaçan kurbanlıkları yakalamak için tüftüflü özel tim kuruldu

Kurban Bayramı için geri sayım başladı.

Bayram tatilinin başlaması ile beraber memlekete dönüş yolculukları hız kazandı.

Öte yandan yurdun dört bir yanında adak hazırlıkları da devam ediyor.

Hazırlıkların sürdüğü illerden biri de Bursa olurken Yıldırım ilçesinde, ilginç bir görüntü oluştu.

KAÇAN KURBANLIKLAR İÇİN ÖZEL TİM KURULDU

Yıldırım Belediyesi, kaçan kurbanlıkları yakalamak için özel tim kurdu.

1 veteriner hekim ile 8 veteriner müdürlüğü personelinden oluşan 'kurban yakalama timi', kaçan kurbanlıkları, sağ salim sahiplerine teslim etmek için hazırlıklarını tamamladı.

'TÜFTÜF' İLE SAKİNLEŞTİRİLECEKLER

Kaçan kurbanlıklar ile kesim aşamasında agresifleşen küçük ve büyükbaşlar, 'tüf tüf'ile sakinleştirilip, sahiplerine teslim edilecek.

Veteriner hekimin başında bulunduğu tim, gelen ihbara giderek 'tüftüf' adı verilen boruların içine koyulacak sakinleştirici iğnenin dozunu ayarlayıp, üfleyerek kaçak kurbanlıkları etkisiz hale getirecek.

"BAYRAMIN RAHAT VE HUZURLU GEÇMESİ İÇİN"

Tüftüflü 'kurban yakalama timi' ile kurban sahiplerinin ibadetlerini sağlıklı bir şekilde yerine getirmelerini sağlayacaklarını söyleyen Yıldırım Belediye Veteriner Hekimi Gamze Kıvrak, şunları söyledi:

“Her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu Kurban Bayramı'nda da rahat ve huzurlu geçebilmesi için Veteriner işleri Müdürlüğü olarak, kurban yakalama timimizle vatandaşlara hizmet vermekteyiz.”

"UYANMALARI ÇOK UZUN SÜRMÜYOR"

Çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü ifade eden yetkili, "Kaçan hayvanlarımıza üflemeli enjektör vurarak oluşabilecek yaralanmaların önüne geçmekteyiz.

Profesyonel ekiplerimiz uygun yerlere enjektörleri batırdıktan sonra zaten hafif bir anestezi olduğu için yaralanma kısa süreli oluyor.

Uyanmaları da çok uzun sürmüyor." dedi.