Bursa'da kaçarken polislere yakalandı: "Şansımı denedim" dedi

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Bursa'da saat 19.00 sıralarında Acil Servis mevkiinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Önleyici Büro Amirliği ekipleri, durumundan şüphelendikleri Ali Ç. (36) isimli şahsın Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunu gerçekleştirdi.

KOVALAMACA SONRASI YAKALANDI

Yapılan kontrolde şahsın çok sayıda hırsızlık suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Polis ekipleri işlem yapmak istediği sırada Ali Ç., aniden koşarak kaçmaya başladı.

Polis ekipleri şüphelinin peşine düşerken, bölgede görev yapan jandarma ekipleri de devreye girdi. Bir süre devam eden takip sonucunda kaçan şüpheli kıskıvrak yakalandı.

“ŞANSIMI DENEDİM”

Gözaltına alınan Ali Ç., "Şansımı denedim" dedi. Şüpheli işlemleri için emniyete götürülürken, yaşanan kovalamaca ise amatör kameraya yansıdı.