Bursa'da kamyonet şarampole uçtu
Bursa'da sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole uçtu. Alkolmetre testini reddeden sürücüye 150 bin lira cezai işlem uygulandı, ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
Bursa'nın İnegöl ilçesi Hüsnü Güven Bulvarı'nda Sabri K. (53) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole uçtu.
İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
150 BİN LİRA CEZA KESİLDİ
Alkolmetre testini reddeden sürücü, polis ekiplerince hastanedeki kontrolün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Sürücüye alkolmetre testini reddetme suçundan 150 bin lira cezai işlem uygulanırken ehliyetine 5 yıl süreyle el konuldu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)