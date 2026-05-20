Bursa'da kamyonet yayaların arasına daldı
Osmangazi ilçesinde kontrolden çıkan kamyonetin, kaldırımda yürüyen 3 kişiye çarpıp, 2'sini altına aldığı anlar dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Vatandaşlar tarafından kamyonetin altından çıkarılan yaralılar, hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde facia anları...
Kadın sürücü Fatma K.'nin kullandığı kamyonet, bilinmeyen bir nedenle kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı.
2 KİŞİ ALTINDA KALDI
O sırada kaldırımda yürüyen 3 kişi, aracın çarpmasıyla savruldu.
2 kişiyi altına alan kamyonet, kısa süre sonra durdu.
Çevredeki vatandaşlar, kamyoneti kaldırarak yaralıları aracın altından aldı.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralı anne Vildan Dönmez ve Efe Dönmez, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
OLAY ANI KAMERADA
Öte yandan, yaşanan korku dolu anlar çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Polis ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatı sürüyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)