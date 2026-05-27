Bursa'da kamyonetten düşen demir kafes tehlike saçtı

Bursa'da saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişind Bursa’dan İnegöl istikametine seyir halinde olan sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetin kasasında bulunan büyük demir kafes, bir anda yerinden çıkarak karayoluna düştü.

KARAYOLUNA DÜŞEN DEV KAFES PANİĞE NEDEN OLDU

Karayoluna düşen dev kafes nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, trafikte kısa süreli panik oluştu. O sırada bölgede bulunan 3 vatandaş, yoldaki kafesi fark ederek hemen harekete geçti.

AĞIR KAFES YOL KENARINA ÇEKİLDİ, OLASI KAZA ÖNLENDİ

Vatandaşlar, ağır demir kafesi sürükleyerek yol kenarına taşıdı. Yapılan müdahale sayesinde kaza önlenmiş oldu.

Trafik kısa sürede normale döndü. Kafes, düştüğünü fark edip olay yerine gelen araç sahibine teslim edildi.