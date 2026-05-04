Bursa’da kanlı pusu: Konuşma bahanesiyle çağrıldığı sokakta vuruldu

Bursa’da yaşanan silahlı saldırı, planlı bir pusu iddialarını gündeme getirdi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan kişiler tarafından görüşme bahanesiyle çağrılan genç, sokak ortasında kurşunların hedefi oldu. Dehşet anları güvenlik kameralarına yansıdı.

HUSUMETLİ BULUŞMA KANLI BİTTİ

Yıldırım ilçesine bağlı Selimzade Mahallesi’nde, E.K. ve K.A. isimli şahıslar, aralarında daha önceden husumet bulunan Furkan B.’yi konuşmak üzere ara sokağa çağırdı.

Bir süre sonra sokakta yürüyen Furkan B., arkasından yaklaşan şüphelilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırganlar, genç adama peş peşe ateş açtı.

SIRTINDAN VURULDU, AĞIR YARALANDI

Açılan ateş sonucu kurşunlardan biri, Furkan B.’nin sırtına isabet etti. Kanlar içinde yere yığılan genç, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Saldırının ardından şüpheliler, geldikleri araca binerek hızla olay yerinden uzaklaştı. Polis ekipleri, kimlikleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

KAMERALAR HER ANI KAYDETTİ

Olay anına ilişkin güvenlik kamerası görüntülerinde, şüphelilerin genci ara sokağa çağırdıktan sonra arkadan yaklaşarak ateş açtıkları anlar net şekilde yer aldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin kaçış güzergâhlarını tespit etmek için çevredeki kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.