Bursa'da kararsızlık kaza getirdi

Bursa'da bisikletlinin kararsızlığı, başına iş açtı.

Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’nde ilerleyen bisikletli sürücü, bir anda hangi yöne gideceğine karar veremeyince yol ortasında zikzak çizmeye başladı.

Henüz ismi öğrenilemeyen bisikletlinin hareketleri, diğer sürücüleri de zorladı.

KAZA YAPTI

O sırada aynı istikamette ilerleyen motosiklet sürücüsü ise ne olduğunu anlamaya çalışırken kendisini kazanın içinde buldu.

Çarpmanın etkisiyle iki sürücü de yola savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar, yaralıların yardımına koştu.

KARARSIZLIĞI YÜZÜNDEN ÖLÜMDEN DÖNDÜ

O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde, bisikletlinin kararsız hareketleri dikkat çekti.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.