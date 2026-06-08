Bursa'da kavgada ateş açıldı: 6'sı çocuk 10 kişi yaralandı

Bursa'nın İnegöl ilçesi Süleymaniye Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan kavgada kullanılan av tüfeğinden çıkan saçmaların olay yerinden yaklaşık 100 metre uzaklıkta bulunan çocuk parkına isabet ettiği belirtildi.

Olayda 6'sı çocuk 10 kişinin hafif şekilde yaralandığını belirten İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Olay sırasında parkta bulunan vatandaşlarımızdan 6'sı çocuk olmak üzere toplam 10 kişi hafif şekilde yaralanmıştır. Yaralılarımız sağlık ekiplerimiz tarafından hastanelere sevk edilmiş olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olayın ardından güvenlik güçlerimiz tarafından gerekli müdahale yapılmış, olaya karışan şahısların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmalar süratle başlatılmıştır. Konuya ilişkin adli ve idari süreçler titizlikle yürütülmekte olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Bazıları özel araçlarla hastaneye getirilen yaralıların İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki tedavileri ise devam ediyor.

Polis ekiplerinin silahın ateşlendiği kavga ile ilgili yakalayarak gözaltına aldığı şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.