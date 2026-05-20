Bursa'da kaza sonrası dereye uçan aracın sürücüsü kaçtı
Bursa'da iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil dereye uçtu. Kaza sonrası araç sürücüsü firar etti.
Bursa'da merkez Osmangazi ilçesi İstiklal Mahallesi Fuat Kuşçuoğlu Caddesi üzerinde 16 YAH 28 plakalı araç, sürücüsünün kontrolünden çıkarak dereye uçtu.
KAZANIN ARDINDAN SÜRÜCÜYE ULAŞILAMADI
Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.
Olay yerine gelen polis ekipleri, sürücüyü araç içerisinde bulamadı. Araç, çekici yardımıyla dereden çıkarılarak otoparka çekildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)