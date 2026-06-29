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Bursa'da konser alanında yangın çıktı

Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin hemen yanında çıkan ağaçlık alandaki yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.

İHA İHA
Bursa'da konser alanında yangın çıktı
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Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin yapıldığı alanda yangın çıktı. 

Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin yapılacağı Hastane Alanı'nın hemen yanında bulunan ağaçlık alanda yangın meydana geldi.

AĞAÇLAR YANMAYA BAŞLADI

Ağaçlar, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.

Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.

KONTROL ALTINA ALINDI

Yangın, konser alanına sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)