Bursa'da konser alanında yangın çıktı
Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin hemen yanında çıkan ağaçlık alandaki yangın, kısa süreli paniğe neden oldu.
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Bursa'da düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin yapıldığı alanda yangın çıktı.
Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi'nde düzenlenen Kültür Yolu Festivali'nin yapılacağı Hastane Alanı'nın hemen yanında bulunan ağaçlık alanda yangın meydana geldi.
AĞAÇLAR YANMAYA BAŞLADI
Ağaçlar, henüz bilinmeyen bir sebeple yanmaya başladı.
Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
Yangın, konser alanına sıçramadan itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)