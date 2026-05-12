Bursa'da kontrolü gören alkollü sürücü, aracını çorbacıya çekti: Sürücü değilim

Trafikte kuralların uyulması, birçok problemi engelliyor

Alkollü araç kullanmamak da, olası can ve mal kayıplarını; geri dönülemez hataların önüne geçiyor.

BURSA EMNİYETİ TRAFİK CANAVARLARINA GEÇİT VERMİYOR

Bu kapsamda polis ekipleri de yollarda denetimlerini sürdürüyor.

Bursa'da da İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde farklı noktalarda kurdukları alkol uygulamalarıyla trafik canavarlarına geçit vermiyor.

DENETİMİ GÖRÜNCE ARACI ÇORBACIYA ÇEKTİ

Son olarak Ankara Yolu Caddesi Arabayatağı mevkiinde alkol denetimi yapan ekipleri gören bir otomobil sürücüsü, bir an ne yapacağını şaşırarak uygulama noktasının 200 metre gerisindeki çorbacının önüne aracını park etti.

Durumu fark eden ekipler, aracın yanına giderek sürücüyü tespit etti.

"ARACI BEN KULLANMIYORUM"

Ekip otosunun başına getirilen S.D., ilk önce alkolmetreyi üflemek istemedi.

Sonrasında ise "Arabayı ben kullanmıyorum ağabey" diyerek ekiplere sitem eden S.D., bu sefer de görüntü alan gazeteci ile tartışmaya girdi.

HIRSINI GAZETECİDEN ALDI

"Beni niye çekiyorsun, aracı ben mi sürüyordum" diye gazeteciye bağıran sürücü, polis memurunun "İtiraz edebilirsin" demesiyle birlikte adeta çılgına döndü.

Alkolmetreyi üfleyen sürücü 1.35 promil alkollü çıktı.

ALKOLLÜ SÜRÜCÜYE 25 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polislerle münakaşa yaşayan alkollü sürücüye 25 bin lira para cezası kesildi.

Araç, alkolsüz sürücüye teslim edilirken, S.D. ise ifade vermek üzere karakola götürüldü.