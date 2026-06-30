Bursa'da köprü ayağına çarpan tırın şoförü hayatını kaybetti
Gürsu ilçesinde bariyerleri aşıp, köprünün beton ayağına çarpan tırın 60 yaşındaki şoförü Mehmet Şirin Çelik, olay yerinde yaşamını yitirdi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı öğrenildi.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde 60 yaşındaki Mehmet Şirin Çelik yönetimindeki kaynak suyu yüklü tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.
Yolun sol şeridindeki bariyerleri aşan tır, yüksek hızlı tren köprüsünün beton ayağına çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Çarpmanın etkisiyle sürücü araç kabininde sıkışırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün, hayatını kaybettiği belirlendi.
YAKINLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ
Kazayı haber alan Mehmet Şirin Çelik'in yakınları, olay yerine geldi. Tırın hurdaya döndüğünü ve sürücünün hayatını kaybettiğini gören yakınları, gözyaşı dökerek sinir krizi geçirdi.
Çelik'in cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.