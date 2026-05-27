Bursa’da kurbanlık boğa, kesilmek üzereyken kaçtı
Bursa’da kesim için getirildiği alanda kasabın elinden kaçan kurbanlık boğa, mahallede kısa süreli paniğe neden oldu. Gözleri bağlı halde sokaklarda koşan boğa, sahiplerinin uzun uğraşları sonucu yakalanırken, yaşanan kovalamaca güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Bu sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kurban kesimi için boş bir alana getirilen boğa, hazırlık sırasında kasabın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak kontrolden çıktı.
Bağlarını kurtaran hayvan, gözleri bağlı halde hızla sokak arasına doğru kaçmaya başladı.
MAHALLEDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI
Aniden koşmaya başlayan boğa, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri güvenli alanlara kaçarken, hayvanın sahipleri boğayı yakalayabilmek için peşinden koştu.
Dar sokaklarda yaşanan hareketlilik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.
GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI
Bir süre devam eden kovalamacanın ardından boğa, sahipleri tarafından güçlükle yakalanarak yeniden kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.
O ANLAR KAMERAYA YANSIDI
Mahallede yaşanan hareketli anlar, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gözleri bağlı halde koşan boğanın sokakta ilerlediği ve peşinden vatandaşların koştuğu anlar yer aldı.