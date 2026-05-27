Bursa’da kurbanlık boğa, kesilmek üzereyken kaçtı

Bu sabah saatlerinde Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kurban kesimi için boş bir alana getirilen boğa, hazırlık sırasında kasabın bir anlık dikkatsizliğinden yararlanarak kontrolden çıktı.

Bağlarını kurtaran hayvan, gözleri bağlı halde hızla sokak arasına doğru kaçmaya başladı.

MAHALLEDE KISA SÜRELİ PANİK YAŞANDI

Aniden koşmaya başlayan boğa, çevrede bulunan vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Mahalle sakinleri güvenli alanlara kaçarken, hayvanın sahipleri boğayı yakalayabilmek için peşinden koştu.

Dar sokaklarda yaşanan hareketlilik çevredeki vatandaşların da dikkatini çekti.

GÜÇLÜKLE KONTROL ALTINA ALINDI

Bir süre devam eden kovalamacanın ardından boğa, sahipleri tarafından güçlükle yakalanarak yeniden kontrol altına alındı. Olayda herhangi bir yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Mahallede yaşanan hareketli anlar, çevrede bulunan bir apartmanın güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde, gözleri bağlı halde koşan boğanın sokakta ilerlediği ve peşinden vatandaşların koştuğu anlar yer aldı.