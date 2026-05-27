Bursa’da kurbanlık koçla teleferik keyfi: Uludağ’da renkli görüntüler

Yaz sezonunun başlamasıyla birlikte doğaseverlerin uğrak noktası olan Uludağ, bu kez alışılmadık bir yolcuyu ağırladı. Bursa’da yaşayan Mesut Ceylan, Kurban Bayramı’nda keseceği koçu da yanına alarak teleferik yolculuğuna çıktı.

Şehir merkezinden başlayan yolculukta yaklaşık 9 kilometrelik hat boyunca ilerleyen kabinde, vatandaşlar kurbanlık koçu görünce şaşkınlık yaşadı.

TELEFERİKTE İLGİ ODAĞI OLDU

Teleferik kabinine bindirilen koç, yolculuk boyunca hem yerli hem de yabancı turistlerin dikkatini çekti. Kabin içinde sahibiyle birlikte zirveye çıkan kurbanlık, Uludağ manzarası eşliğinde farklı bir yolculuk deneyimi yaşadı.

Teleferik hattında karşılaşılan bu sıra dışı görüntü, çevredeki vatandaşların da cep telefonlarıyla kayda almasına neden oldu.

ZİRVEDE DOĞA VE BAYRAM HAZIRLIĞI BİR ARADA

Uludağ’ın zirvesine ulaşan Mesut Ceylan, yaz sezonunun açılmasıyla hareketlenen bölgede kurbanlığıyla birlikte vakit geçirdi. Piknik alanlarında oluşan yoğunluk içinde koçuyla dolaşan Ceylan, çevredekilerin ilgisiyle karşılaştı.

Vatandaşlar, hem doğa manzarasının hem de ilginç yolculuğun tadını çıkarırken, ortaya renkli görüntüler çıktı.

VATANDAŞLARDAN TEBESSÜM UYANDIRAN ANLAR

Yaşanan olay, Uludağ ziyaretçileri arasında şaşkınlık ve gülümseme yarattı. Bayram öncesi kurbanlık koçla yapılan teleferik yolculuğu, bölgedeki hareketliliğe farklı bir renk kattı.

Uludağ’da yaşanan bu sıra dışı anlar, hem tatilcilerin hem de vatandaşların hafızasında keyifli bir görüntü olarak yer aldı.