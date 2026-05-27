Bursa'da kurbanlık seçmeye gittiği pazarda nefes borusuna et kaçtı: Heimlich ile kurtarıldı

Kurban Bayramı, tüm yurtta vatandaşların geleneksel pazarlık usülü ile aldıkları hayvanları kesmesiyle devam ediyor.

El sıkışarak, kollarda derman kalmayıncaya kadar pazarlık edilen hayvan pazarlarından birinde ise panik anları yaşandı.

İKRAM EDİLEN ET BOĞAZINA 'DURDU'

Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki bir çiftliğe kurbanlık seçmek için giden vatandaş, ikram edilen eti yerken nefes borusuna kaçtı.

Panik içerisinde ayağa kalkan ve elindeki içeceği içmeye çalışan vatandaş, yanında duran kişiye el işaretiyle tıkandığını anlatmaya çalıştı.

HEIMLICH İLE HAYATA DÖNDÜ

Durumu fark eden çiftlik sahibi Hakkı Akgün, müşterisine Heimlich manevrası uyguladı.

Vatandaşın yeniden nefes alması sağlanırken, o anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

HEIMLICH NEDİR?

Heimlich manevrası, boğulma anında solunum yoluna kaçan yabancı bir cismin çıkarılması için uygulanan hayat kurtarıcı ilk yardım tekniğidir.

Kişinin arkasına geçilir, bir el yumruk yapılıp diğer elle kavranır ve göğüs kemiği ile göbek deliği arasındaki karın bölgesine hızlı, güçlü ve içe-yukarı doğru baskılar uygulanır.

Bu baskı akciğerlerdeki havayı ani olarak dışarı iter ve tıkanıklığı açar.