Bursa'da markette fenalaştı: Jandarmanın kalp masajı ile kurtuldu
Gürsu ilçesinde zincir market şubesinde kasada ödeme yaptığı sırada fenalaşarak yere yığılan kişi, bu sırada alışveriş yapan sivil jandarma personelinin kalp masajı müdahalesiyle hayata tutunurken o anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Bursa'nın Gürsu ilçesinde, gönülleri kazanan müdahale....
Bir zincir market şubesinde alışverişini tamamlayan kişi, kasada ödeme yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.
KALP MASAJI İLE HAYATA TUTUNDU
Durumu fark eden ve o sırada markette bulunan sivil jandarma personeli, hemen müdahalede bulundu.
Nabzının durduğunu tespit ettiği müşteriye kalp masajı yapan jandarma personeli, kısa sürede hayati bulguların geri gelmesini sağladı.
HASTANEYE KALDIRILDI
İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.
Hasta, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
SAĞLIK DURUMU İYİ
Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan jandarma personelinin yaptığı müdahale, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)