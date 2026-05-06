Bursa'da markette fenalaştı: Jandarmanın kalp masajı ile kurtuldu

Bursa'nın Gürsu ilçesinde, gönülleri kazanan müdahale....

Bir zincir market şubesinde alışverişini tamamlayan kişi, kasada ödeme yaptığı sırada aniden fenalaşarak yere yığıldı.

KALP MASAJI İLE HAYATA TUTUNDU

Durumu fark eden ve o sırada markette bulunan sivil jandarma personeli, hemen müdahalede bulundu.

Nabzının durduğunu tespit ettiği müşteriye kalp masajı yapan jandarma personeli, kısa sürede hayati bulguların geri gelmesini sağladı.

HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi.

Hasta, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Tedaviye alınan hastanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan jandarma personelinin yaptığı müdahale, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.