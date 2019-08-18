taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.5795
Euro
6.1893
Altın
1513.47
Borsa
95734.17
Gram Altın
271.542

Bursa'da molozların arasından tarih çıktı

İznik ilçesinde Kuzey Çevre Yolu hattındaki moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen mezar odası kalıntıları bulundu.

İHA | 18.08.2019 - 19:55..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş

Bursa’nın İznik ilçesi çevre yolu alanında Eşref Baba Türbesi mevkisinde moloz yığınları arasında Geç Roma Dönemi’ne ait olduğu tahmin edilen ve üzerinde işlemeler olduğu gözlenen mezar odası parçaları vatandaşlar tarafından bulundu.

PİŞMİŞ TOPRAK MEZARA AİT PARÇALAR

Durumun bildirilmesi üzerine polis olay yerine gelerek inceleme başlattı. Açılan alanda tespit edilen tarihi parçaların çatkı şeklinde pişmiş toprak mezara ait olduğu belirtildi. Parçaların başka bir yerden taşınıp moloz alana döküldüğü tahmin ediliyor. Bulunan parçalar Müze Müdürlüğü'ne götürülmek üzere taşıtlara yüklendi.
Bursa'da molozların arasından tarih çıktı

Bursa'da molozların arasından tarih çıktı

Bursa'da molozların arasından tarih çıktı

Bursa'da molozların arasından tarih çıktı

Bursa'da molozların arasından tarih çıktı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

Ekrem İmamoğlu'ndan tatil eleştirilerine yanıt

1042
Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

Eminönü esnafının Ekrem İmamoğlu'na tepkisi

891
Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

Kastamonu'da tarım arazileri, ağustosta kar altında

49
Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

Eminönü'nde sel felaketinin ardından son durum

437
Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

Fazıl Say Kaz Dağları eylemlerine katıldı

166
Abdullah Avcı: Tükendik

Abdullah Avcı: Tükendik

128
Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

Bahreyn, Katar'a kurulacak Türk üssüne karşı

109
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir