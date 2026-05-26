Bursa'da motosikletle refüje çarpıp savrulan sürücü öldü
Osmangazi ilçesinde kontrolden çıktıktan sonra refüje çarpıp devrilen motosikletin sürücü Ertuğrul Toker (39), hayatını kaybetti.
Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin
Bursa'da gece saat 03.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çekirge Caddesi üzerinde kurye olarak çalıştığı öğrenilen Ertuğrul Toker’in kontrolünü kaybettiği 16 BLN 628 plakalı motosiklet, refüje çarparak sürüklendi.
FECİ KAZADA KURYE YAŞAMINI YİTİRDİ
Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Toker’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Toker'in cenazesi incelenmek üzere Bursa Adli Tıp Kurum morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)