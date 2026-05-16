Bursa'da müdür yardımcısı bedensel engelli öğrencisini sırtında taşıdı

Bursa'da İnegöl ilçesinde Bakyapı Hacı Ali Bakgör Ortaokulu’nda eğitim gören bedensel engelli öğrenci, asansörün teknik arıza nedeniyle devre dışı kalması sonucu katta beklemek zorunda kaldı.

MÜDÜR YARDIMCISINDAN ÖRNEK DAVRANIŞ

Durumu fark eden Müdür Yardımcısı Abdullah Akgüneş, öğrenciyi tekerlekli sandalyesinden sırtına alıp merdivenlerden aşağı indirdi.

Bu sırada öğrencinin tekerlekli sandalyesi de öğretmenler ve öğrencilerin yardımıyla alt kata taşındı. Yaşananlar okulun güvenlik kamerasına yansındı.

"İYİ Kİ OKULUMUZ SİZLER GİBİ ÖĞRETMENLERE SAHİP, İYİ Kİ VARSINIZ"

Okuldaki dayanışma anları takdir toplarken, Okul Müdürü Zafer Kahraman sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

““Gelecek nesillerin teminatı öğrencilerimize anne-baba şefkatiyle yaklaşan bu güzel öğretmenlerimize; arkadaşını yalnız bırakmayan ve yardım etmeye çalışan öğrencilerimize gönülden sevgi ve muhabbetlerimizi gönderiyoruz. İyi ki okulumuz sizler gibi öğretmenlere sahip, iyi ki varsınız"”