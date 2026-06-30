Bursa'da müdürlük yaptığı iş yerinin çaycısını arsa vaadiyle dolandırıp yurt dışına kaçtı

Bursa'da çaycılık yapan Ahıska Türkü Elmira Sultan, eşinden kalan 1 milyon 850 bin TL ile küçük de olsa bir ev alabilmeyi hayal ederken büyük bir mağduriyetin içine düştü.

Elmira Sultan, iş yerindeki müdürü M.G.'nin yanına giderek ev alma konusunda fikir aldı.

Sultan, M.G.'nin kendisine İstanbul Şile'de arsa yatırımı önerdiğini ve "Ben sana yardımcı olurum." diyerek güven verdiğini söyledi.

"TEMİZLİK YAPARAK BİRİKTİRDİĞİM PARALARI VERDİM"

Sultan, yaşananları şöyle anlattı:

"Şile'de arsaları olduğunu söyledi. 'Sana da bir arsa alalım' dedi. Paramın yeterli olmadığını söyleyince de bana yardımcı olacaklarını anlattı.

İlk olarak 200 bin lira istedi. Temizlik yaparak biriktirdiğim paralarımı verdim. Bana sürekli 'Güven, bizde yanlış olmaz' dedi."

Rusya'daki akrabalarının gönderdiği paraları da teslim ettiğini söyleyen Sultan, toplamda 2 milyon 150 bin lira verdiğini belirtti.

"KENDİSİNİN ÖDEYECEĞİ SÖZÜ VEREREK KREDİ ÇEKTİRDİ"

Bir süre sonra verilen paranın yeterli olmadığının söylendiğini ifade eden Sultan, "Bu kez bana kredi çekmem gerektiğini söyledi. Yardım edeceğini düşündüğüm için ağlaya ağlaya 200 bin lira kredi çektim. Krediyi kendisinin ödeyeceğini söyledi. Ancak ödeme günleri geldiğinde yanına gittiğimde ilgilenmedi. Krediyi kendi maaşımla ödemek zorunda kaldım." dedi.

"YEMEK ALMAYA PARAM KALMADI"

Kredi nedeniyle büyük sıkıntı yaşadığını belirten Sultan, "Faiziyle birlikte yaklaşık 275 bin lira kredi kartı borcum oldu. Şu an sekizinci aydayım ve hala ödüyorum. Bir dönem yemek almaya bile param kalmadı. Maaşımla hem geçinmeye hem de kredi ödemeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

"TAPU İÇİN OYALADI"

Arsa karşılığında tapu verileceğinin söylendiğini ancak aylarca bekletildiğini anlatan Sultan, "Danışmanların yanında bana 1-6 ay süre vermelerini istedi. Tapumu vereceğini söyledi. Bekledim ama sürekli oyalandım. Daha sonra yurt dışına çıkmak için vize işlemleri yaptığını öğrendik. O zaman kaçacağını anladık." dedi.

"İŞTEN ÇIKARDI, YURT DIŞINA KAÇTI"

Bir yıllık çalışma süresinin dolmasına iki hafta kala işten çıkarıldığını da belirten Sultan, "Tazminat hakkımın doğmasına 2 hafta kala beni işten çıkardı. Daha sonra da yurt dışına gitti." diye konuştu.

BAŞKA MAĞDURLAR DA VAR

Sultan, yaşanan süreçte yalnız olmadığını öğrendiğini belirterek, "Sonradan başka iş insanlarının da mağdur olduğunu öğrendik. Toplamda 6 kişinin mağdur edildiği ve zararın yaklaşık 100 milyon liraya ulaştığı konuşuluyor." dedi.

"SENET TARİHİ GEÇTİ"

Mağdurların girişimleri sonucu M.G.'den imzalı senet aldıklarını da anlatan Sultan, "6 Haziran tarihine kadar borcunu ödeyeceğine dair senet verdi. Ancak tarih geldi geçti, ödeme yapılmadı. Dava açtık ve hukuki süreç devam ediyor." şeklinde konuştu.

"SÜREKLİ AĞLIYORUM"

Yaşadığı mağduriyet nedeniyle zor günler geçirdiğini belirten Sultan, "Uyuyamıyorum, sürekli ağlıyorum. O para vefat eden eşimden bana kalan mirastı. Tek isteğim sesimin duyulması ve hakkımı geri alabilmek. Çok zor durumdayım." dedi.