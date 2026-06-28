Bursa'da otobüse binmek isterken taksinin altında kaldı

Ensonhaber'i Google'da haber kaynağınız olarak ekleyin

Bursa Altıparmak Caddesi üzerindeki Şehabettin Paşa Otobüs Durağı önünde, feci bir kaza meydana geldi.

İsmail Ç. idaresindeki 16 T plakalı taksi, durakladığı yerden hareket ederek Altıparmak Caddesi'ne çıkış yapmak istedi.

GENÇ AVUKAT TAKSİNİN ALTINDA KALDI

Bu sırada henüz durağa tam yanaşmamış olan halk otobüsüne doğru yürüyen avukat Berşan U., taksi sürücüsünün fark etmemesi sonucu aracın çarpmasıyla altında kaldı.

ÇEVREDEKİLER MÜDAHALE ETTİ

Bir süre taksinin altında sürüklenen avukat, çevredeki vatandaşların bağırarak sürücüyü uyarması üzerine aracın durmasıyla, çevredeki vatandaşların yardımı ile taksinin altından çıkarılarak kurtarıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

AĞIR YARALANDI

Ağır yaralanan Berşan U., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.