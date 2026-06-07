Bursa'da otomobil, yaya geçidinde kız çocuğuna çarptı

Türkiye'de trafik kurallarının ihlali nedeniyle meydana gelen kazalar ve can kayıpları, yapılan uyarılara ve ağırlaştırılan cezalara rağmen devam ediyor.

Yaya geçidinde yavaşlamayan sürücü, bir kız çocuğunun hayatını kararttı..

Bursa'nın Gürsu ilçesi Kurtuluş Mahallesi Şehit Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde, 16 CAS plakalı otomobil, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan 14 yaşındaki Nursima D.’ye çarptı.

Görgü tanıklarının ifadelerine göre araç, cadde üzerinde yüksek hızla ilerliyordu.

ÇARPMA SONRASI METRELERCE SAVRULDU

Çarpmanın etkisiyle küçük kız metrelerce havaya ve ileriye savruldu. Olayın ardından otomobilin kontrolünü kaybeden sürücü, kaldırıma çıkarak yol kenarındaki iş yerinin önünde bulunan beton saksılara çarparak durabildi.

Kazayı gören vatandaşlar büyük panik yaşarken, olay yerine çok sayıda kişi yardım için koştu.

SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralanan Nursima D.’ye ilk müdahaleyi yaptı.

Yaralı çocuk, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden alınan bilgilere göre 14 yaşındaki kız çocuğunun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

KAZA KAMERALARA SANİYE SANİYE YANSIDI

Feci kaza anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, yaya geçidinden geçen çocuğa hızla gelen aracın çarpması ve çarpmanın etkisiyle yaşanan savrulma anları net şekilde görülüyor.

Görüntülerin ortaya çıkmasıyla birlikte olay, sosyal medyada da geniş yankı uyandırdı.

POLİS EKİPLERİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazanın nasıl meydana geldiğine ilişkin detaylı çalışma başlattı. Araç sürücüsünün ifadesine başvurulurken, güvenlik kamerası görüntülerinin de incelemeye alındığı belirtildi.