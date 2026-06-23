Bursa'da otomobilin çarptığı motosikletteki kadın, hayatını kaybetti

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Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Ulubatlı Hasan Bulvarı’nda, A.B. yönetimindeki 16 BJH 451 plakalı otomobil, seyir halindeyken motosiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Aykut Yanar ve arkasında yolcu olarak bulunan yabancı uyruklu Yasmin Casim, yola savrularak ağır şekilde yaralandı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaralılara ilk müdahaleyi kaza mahallinde yaptı.

Daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı.

GENÇ KADIN KURTARILAMADI

Hastanede yoğun müdahaleye alınan Yasmin Casim, doktorların tüm çabalarına rağmen yaşamını yitirdi.

Motosiklet sürücüsü Aykut Yanar’ın ise ağır yaralı olduğu ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

OTOMOBİL SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINA ALINDI

Kazanın ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.B., işlemleri için emniyete götürüldü.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla soruşturma başlatılırken, olayla ilgili incelemelerin sürdüğü bildirildi.