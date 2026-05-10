Bursa'da otomobilin devirdiği direğe motosiklet çarptı: 4 yaralı

Bu sabah 06.00 sıralarında Orhangazi-İznik Karayolu üzerinde, İznik yönünden Orhangazi istikametine seyir halinde olan 23 yaşındaki Eda K. yönetimindeki 34 GB 0642 plakalı otomobil, virajı aldığı sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı.

Savrulan otomobil yol kenarında bulunan elektrik direğine çarptıktan sonra tarlaya uçtu. Çarpmanın şiddetiyle elektrik direği kökünden kırılarak karayolunun üzerine devrildi.

MOTOSİKLET DEVRİLEN DİREĞE ÇARPTI

Kazanın hemen ardından aynı yönde ilerleyen 24 yaşındaki Berkan E.P. idaresindeki 16 BFG 616 plakalı motosiklet, yol üzerine devrilen elektrik direğini fark edemeyerek direğe çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü ve arkasındaki yolcu yola savruldu.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Eda K., araçta yolcu olarak bulunan 18 yaşındaki Nida G.U., motosiklet sürücüsü Berkan E.P. ile motosiklette yolcu olarak bulunan 35 yaşındaki Oktay E. yaralandı.

SÜRÜCÜNÜN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılırken, ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar.

Tedavi altına alınan yaralılardan otomobil sürücüsü Eda K.’nin sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazanın ardından karayoluna devrilen elektrik direği nedeniyle Orhangazi-İznik yolunda trafik akışı bir süre kontrollü olarak tek şeritten verildi. Ekiplerin yoldaki direği kaldırma ve güvenlik çalışmasının ardından trafik yeniden normale döndü.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.