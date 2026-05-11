Bursa'da otomobilin tavanına oturdular: 25 bin TL ceza kesildi

Trafik magandaları tehlike saçmaya devam ediyor...

Hem kendi hem de vatandaşların canını hiçe sayıp kural ihlalleri yaparak çok sayıda kaza, can kaybı veya yaralanmalara sebep oluyorlar.

Bunlara bir yenisi daha Bursa'da eklendi.

ARACIN TAVANINA OTURDU

Bursa'da merkez Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi'nde iki şahıs, seyir halindeki aracın üst camından çıkarak tavanına oturdu.

Trafikte bir süre bu şekilde ilerleyen şahıslar, hem kendi canlarını hem de diğer sürücüleri tehlikeye attı.

O ANLAR KAMERALARA YANSIDI

O anlar, başka bir araç sürücüsü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

25 BİN TL CEZA KESİLDİ

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından harekete geçen trafik polisleri, araç sürücüsünü tespit etti.

Yapılan incelemede sürücüye, farklı maddelerden toplam 25 bin TL idari para cezası uygulandı.