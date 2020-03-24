Bursa'da, parasını alamayınca eski patronunu vurdu

Bursa’nın Yıldırım ilçesine bağlı Anadolu Mahallesi'nde teksil binasının önünde patronuyla tartışan O.B.(28), silahıyla Murat.C.'yi (39) bacağından vurdu.

OLAY YERİNDEN KAÇTI

Yaralamadan sonra başında bekleyerek konuşan O.B. olay yerine vatandaşların gelmesiyle yavaşça yürüyerek uzaklaştı. Daha sonra olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk müdahalenin ardından Murat.C., Şevket Yılmaz Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken çakan O.B., yakalama çalışmaları başlatıldı.