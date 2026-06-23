Bursa'da parkta tekme tokatlar havada uçuştu

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kimliği henüz belirlenemeyen şahıslar otomobille parka gelerek bir kişiye saldırdı.

Yumruk ve tokatlarla darbedilen kişi, saldırganların elinden kurtularak bölgeden uzaklaştı.

SALDIRGANLARDAN ŞİKAYETÇİ OLDU

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede parka gelen ekipler, çevrede inceleme yaparak kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Darbedilen kişinin saldırganlardan şikayetçi olduğu öğrenildi.

POLİS EKİPLERİNİN OLAYLA İLGİLİ TAHKİKATI SÜRÜYOR

Öte yandan, olayın yaşandığı Mustafa Kemal İlhan Sağlıklı Yaşam Parkı'nın, mahallede 'piyasacı' olarak bilinen bazı grupların sık sık toplandığı noktalardan biri olduğu öğrenildi.

Polis ekiplerinin bölgede zaman zaman asayiş ve kimlik uygulamaları gerçekleştirdiği belirtildi.