Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

Bursa’da bir asma köprü, etrafındaki çöplerin tutuşması sonucu alevlere teslim oldu. Kısa sürede müdahale edilen yangın büyümeden söndürüldü.

5

ABD gençleri sosyalizmi tercih ediyor

Vahşi kapitalizmin kalbi olan ABD'de yapılan bir araştırma, ülkedeki gençlerin sosyalist bir ülkede yaşamak istediğini gözler önüne seriyor.