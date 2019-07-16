Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşmasını bitirmesinden sonra çok çeşitli yorumlar yapıldı.
Bir kesimi kamuoyunda algı operasyonu yaparak Türkiye'nin ABD yaptırımları karşısında S-400 alamayacağını iddia etti.
Ancak tüm baskılara rağmen, Ankara'ya S-400 sevkiyatı başladı.
S-400 MESAJI
15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Bursa'da bir vatandaş aracının üzerine boru döşeyerek üzereine S-400 yazdı. Sokaklarda dolaşarak S-400 mesajı veren vatandaşın görüntüsü oldukça ilgi çekti.
Sosyal medyada Türkiye'nin S-400 alamayacağını iddia edenlere bu fotoğrafla cevap verildi.
S-400 hava savunma sisteminin, sevkiyatı devam ediyor VİDEO