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Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

Türkiye'nin S-400 alamayacağına dair algı operasyonu yapıp hüsrana uğrayanlara çeşitli cevaplar veriliyor.

Haber Merkezi | 16.07.2019 - 20:33..
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Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

Türkiye'nin Rusya ile S-400 anlaşmasını bitirmesinden sonra çok çeşitli yorumlar yapıldı.

Bir kesimi kamuoyunda algı operasyonu yaparak Türkiye'nin ABD yaptırımları karşısında S-400 alamayacağını iddia etti.

Ancak tüm baskılara rağmen, Ankara'ya S-400 sevkiyatı başladı.

S-400 MESAJI

15 Temmuz hain darbe girişiminin 3. yıl dönümünde Bursa'da bir vatandaş aracının üzerine boru döşeyerek üzereine S-400 yazdı. Sokaklarda dolaşarak S-400 mesajı veren vatandaşın görüntüsü oldukça ilgi çekti.

Sosyal medyada Türkiye'nin S-400 alamayacağını iddia edenlere bu fotoğrafla cevap verildi.

Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

Bursa'da S-400 mesajı veren vatandaş

S-400 hava savunma sisteminin, sevkiyatı devam ediyor VİDEO

S-400 ile Patriot arasındaki tüm farklar YouTube'dan İZLE

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